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ЭКОНОМИКА РБ


ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ НЕ ОСТАВЛЯЮТ ИДЕИ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВТОРОЙ АЭС В СТРАНЕ


14:18 20.10.2023

Лукашенко назвал Белорусскую атомную станцию (БелАЭС) одним из стратегических проектов.

На совещании по вопросу совершенствования системы планирования и контроля за реализацией стратегических проектов он напомнил, что до этого в стране не занимались подобными технологиями и возведение атомного объекта привело к появлению новой отрасли. Взялись за реализацию этого проекта с его настойчивой подачи.

"Выбрали две площадки, одну станцию построили. И сегодня у нас потребление атомной энергетики к общему потреблению электроэнергии выше, чем в Соединенных Штатах Америки и даже в России. От общего где-то четверть мы замещаем за счет мирного атома. Сегодня я аккуратно подвожу вас к тому, что неплохо было бы и вторую атомную станцию иметь в стране. Это очень-очень выгодно", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По словам Лукашенко, такие проработки на первоначальном этапе идут.

"Или мы добавляем два блока на существующей площадке, или в Могилевской области, где у нас вторая площадка, строим еще два блока. И тогда больше половины электричества мы получим от атомной станции. Чистого, очень выгодного продукта", - подчеркнул он.
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