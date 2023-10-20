В Беларуси в настоящее время осуществляется выборка средств государственного финансового кредита России по 13 перспективным импортозамещающим инвестиционным проектам. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Минпрома.

Согласно информации, в целом с Минпромторгом РФ утверждены паспорта по 20 перспективным импортозамещающим инвестиционным проектам – по 16 основным и четырем дополнительным. В том числе в перечень дополнительно включены станкостроительные заводы ОАО «ВИСТАН» и ОАО Станкозавод «Красный борец», завод по производству автокомпонентов – ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель».

В наиболее активной инвестиционной стадии находятся проекты «Комплексная модернизация действующих и создание новых производственных мощностей ОАО «Гомсельмаш», «Перевооружение действующего производства за счет замены физически изношенного и морально устаревшего оборудования с освоением крупногабаритных шарнирных подшипников и роликов крупногабаритных подшипников» в ОАО «Минский подшипниковый завод»; «Модернизация производства ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» на 2020-2025 годы». По данным проектам проводятся конкурсы по выбору поставщиков оборудования, заключаются контракты (договоры), осуществляется оплата авансовых платежей за счет собственных средств и кредитных ресурсов банков.

Напомним, межправсоглашение о предоставлении правительству Беларуси государственного финансового кредита России в сумме до 105 млрд российских рублей было подписано в ноябре прошлого года.