В пункте пропуска «Козловичи» брестские таможенники пресекли очередную попытку незаконно ввоза легкового автомобиля премиум-класса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, стоимость BMW X5 xDrive30d2023 года выпуска занизили в документах, чтобы уменьшить размер уплаты таможенных платежей на 76 тыс. рублей.

В грузовом автомобиле SCANIA из Германии в Беларусь кроссовер ввозил польский перевозчик. Согласно товаросопроводительным документам, стоимость авто составляла порядка 240 тыс. рублей. При проведении таможенного контроля установили настоящую – порядка 300 тыс. рублей.

Брестской таможней в отношении польского перевозчика начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представление недостоверных сведений о товарах). Санкцией данной статьи предусмотрен штраф, который составит до 90 тыс. рублей.