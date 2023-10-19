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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ОЧЕРЕДНУЮ ПОПЫТКУ ВВОЗА АВТОМОБИЛЯ ПРЕМИУМ-КЛАССА ПО ЗАНИЖЕННОЙ СТОИМОСТИ
13:51 20.10.2023
В пункте пропуска «Козловичи» брестские таможенники пресекли очередную попытку незаконно ввоза легкового автомобиля премиум-класса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, стоимость BMW X5 xDrive30d2023 года выпуска занизили в документах, чтобы уменьшить размер уплаты таможенных платежей на 76 тыс. рублей.
В грузовом автомобиле SCANIA из Германии в Беларусь кроссовер ввозил польский перевозчик. Согласно товаросопроводительным документам, стоимость авто составляла порядка 240 тыс. рублей. При проведении таможенного контроля установили настоящую – порядка 300 тыс. рублей.
Брестской таможней в отношении польского перевозчика начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представление недостоверных сведений о товарах). Санкцией данной статьи предусмотрен штраф, который составит до 90 тыс. рублей.
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