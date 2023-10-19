ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ СЭЗ «МИНСК» СТАЛА КОМПАНИЯ С ТУРЕЦКИМ КАПИТАЛОМ

13:45 20.10.2023 Новым резидентом СЭЗ «Минск» стала компания с турецким капиталом ООО «Дилигент компани». Глава администрации СЭЗ Анатолий Бубен и директор предприятия Игорь Сафронов 20 октября подписали соответствующий договор. Как сообщает сайт СЭЗ, новый резидент планирует реализовать инвестиционный проект по организации производства изделий из пластика ABS и полипропилена (дорожные чемоданы). Проектом предусматривается создание 60 новых рабочих мест. Импортозамещающая продукция будет представлена на внутреннем рынке, также планируется экспорт в Российскую Федерацию. Напомним, в рамках международной выставки MÜSIAD EXPO на белорусско-турецком инвестиционном форуме в Стамбуле 5 ноября 2022 года был подписан меморандум о сотрудничестве между администрацией СЭЗ «Минск» и Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турции MUSIAD. Документ направлен на расширение и развитие двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества.