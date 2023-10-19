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ЭКОНОМИКА РБ
ЗИМОЙ НАН БЕЛАРУСИ ВЛАСТИ ПОДВЕРГНУТ «СЕРЬЕЗНЕЙШЕМУ АНАЛИЗУ»
13:10 20.10.2023
Лукашенко сегодня на совещании по вопросу совершенствования системы планирования и контроля за реализацией стратегических проектов поручил провести комплексную проверку работы НАН Беларуси.
"Зимой академию наук надо подвергнуть серьезнейшему анализу. Дай бог, чтобы было так, как нам руководитель Академии наук докладывает: они сегодня делают все - от беспилотников до изделий из сухого молока, которые продают в Китай. Делают все. Посмотрим, так ли это. Я имею в виду электромобили и так далее", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Продолжая разговор о деятельности белорусских ученых, Лукашенко отметил, что их исследования, аналитическая работа, прогнозы научно-технического прогресса на десятилетия вперед, конечно, нужны.
"Но надо признать, что реальный сектор экономики массово использовать труды ученых почему-то не стремится. До производства доходят не все новые разработки", - посетовал он.
По его словам, по-настоящему крупных, прорывных проектов за это время создано не так много.
"Да, мы построили атомную станцию, БНБК, выпускаем крупнейшую на планете карьерную технику, есть космические программы, разрабатываем и испытываем продукты инновационной биомедицины, не имеющие мировых аналогов. Однако за них взялись только с подачи президента", - сказал Лукашенко.
"Как видим, пробелы есть. Прежде всего в планировании стратегических проектов, объектов высоких (5-го и 6-го) технологических укладов", - констатировал Лукашенко.
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