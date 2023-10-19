В Беларуси на 20 октября во всех категориях хозяйств намолочено 8802,0 тыс. тонн зерна с учетом рапса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, уборка кукурузы на зерно ведется во всех областях республики. На сегодня убрано 168,6 тыс. га и намолочено 1375,5 тыс. тонн этой культуры при урожайности 81,6 ц/га.

Зеленой массы кукурузы собрано 21227,7 тыс. тонн.

Сельхозорганизации накопали 773,2 тыс. тонн картофеля при урожайности 351,0 ц/га и 2848,1 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 462,7 ц/га.

К настоящему времени всего собрано 125,7 тыс. тонн овощей при урожайности 281,1 ц/га. В целом овощей убрано на 4,47 тыс. га.