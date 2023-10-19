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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИЙ ФОРУМ СОБРАЛ ОКОЛО 500 УЧАСТНИКОВ


12:49 20.10.2023

III Белорусский международный эндовидеохирургический форум «На ростанях», который проходит 19-20 октября в Минске, собрал около 500 участников.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, цель форума - повышение практической и теоретической подготовки врачей хирургических специальностей.

Производители медицинской продукции заинтересовали специалистов тематической выставкой: здесь полные комплекты оборудования для операционной, консоли, лампы, хирургические столы и, главное, огромные экраны, на которых в мельчайших подробностях видно все, что происходит во время операции.

На двухдневный эндовидеохирургический форум специалисты приехали изучать малоинвазивные технологии. Отметим, что впервые некоторых лучшим хирургам из областей предоставлена возможность показать свой мастер-класс во время операций в Республиканском клиническом медицинском центре. В рамках мероприятия проходят около 10 мастер-классов. В формате «живой» хирургии идет демонстрация показательных оперативных вмешательств, новых технологий и техник. Видео из операционных транслируется в прямом эфире на экран для всех участников, его могут посмотреть специалисты и в записи на ютуб-канале центра.

Много гостей приехали из ведущих российских клиник, в том числе из больницы управделами президента России.

В двухдневном мероприятии принимают участие врачи-хирурги, врачи-урологи, врачи-гинекологи, специалисты, реализующие образовательные программы дополнительного образования взрослых в постдипломном медицинском образовании.
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