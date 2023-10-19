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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В МИНСКЕ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ВЫРОСЛО НА 5,5%
12:31 20.10.2023
В январе-сентябре 2023 г. объем промышленного производства в Минске в текущих ценах составил 21 575,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 105,5% к уровню января-сентября 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 54,8%, в обрабатывающей промышленности - на 11%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений- на 1,1%.
При этом объем производства в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом снизился на 19,6%.
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