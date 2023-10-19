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ЭКОНОМИКА РБ
ГОССТАНДАРТ УТВЕРДИЛ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН СТАНДАРТИЗАЦИИ ДО 2030 ГОДА
12:05 20.10.2023
Госстандарт утвердил Перспективный план на 2023-2030 годы по разработке государственных и межгосударственных стандартов для реализации Целей устойчивого развития.
«Данный документ представляет собой обновленную версию Перспективного плана на 2021-2030 годы, – пояснила начальник управления технического нормирования и стандартизации Госстандарта Оксана Гришкевич. – Принимая его два года назад, мы осознавали, что это – примерный ориентир, который будет регулярно актуализироваться, поскольку появляются новые международные документы, которые представляют для нас интерес, либо изменяются задачи социально-экономического развития страны, на удовлетворение которых в первую очередь направлены стандарты. Поэтому вместе с отраслевыми органами госуправления, предприятиями и институтами была проделана большая работа по анализу того, что сделано и что нужно включить дополнительно, поскольку это актуально для страны в современных условиях».
Сейчас в план включена разработка 208 стандартов (175 СТБ и 33 ГОСТ). Они предназначены для реализации таких Целей устойчивого развития (ЦУР), как «Ликвидация голода» (35 стандартов), «Хорошее здоровье и благополучие» (2 стандарта), «Чистая вода и санитария» (37 стандартов), «Недорогостоящая и чистая энергия (50 стандартов), «Достойная работа и экономический рост (5 стандартов), «Индустриализация, инновации и инфраструктура (31 стандарт), «Устойчивые города и населенные пункты» (30 стандартов), «Ответственное потребление и производство» (4 стандарта), «Борьба с изменением климата (14 стандартов).
В числе новых стандартов, которых не было в предыдущей версии перспективного плана, Оксана Гришкевич отметила серию стандартов на требования и методы испытаний твердых топлив из коммунальных отходов, величины и единицы, в том числе в области акустики, методы испытаний косметики и качества воды.
Государственные и межгосударственные стандарты будут разрабатываться на основе международных стандартов ISO и IEC, а также европейских документов.
К слову, начиная с 2021 года, в республике разработано более 70 стандартов, направленных на реализацию ЦУР. В 2023 г. ведется работа над 24 государственными стандартами.
Ознакомиться с Перспективным планом можно на сайте Госстандарта в разделе «Стандартизация/Программы работ».
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