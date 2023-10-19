ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.10.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ДОЛЯ ОТГРУЖЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ МИНПРОМА ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ СОСТАВИЛА 46,5%


11:59 20.10.2023

Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции предприятий системы Министерства промышленности за январь-сентябрь 2023 года составила 46,5% при задании на год 33,5% (по республике в целом – 20,8%).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, по видам экономической деятельности в авангарде по темпу роста отгруженной инновационной промышленности в текущем году находятся: производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры — 72,4% (за аналогичный период 2022 года — 67,9%); производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки — 53,1% (январь-сентябрь 2022 года — 50,8%); металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 36,8% (январь-сентябрь 2022 года – 24,3%); производство электрооборудования – 34% (январь-сентябрь 2022 года – 24,8%).

Фактически, по всем видам экономической деятельности предприятия Минпрома значительно нарастили выпуск инновационной продукции.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.10.2023
валюта курс
EUR 3.4689
USD 3.2899
RUB 3.3795
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.10.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4700 +0.0009
USD 3.2899 -0.0025
RUB 3.3795 -0.0019
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4660 3.4740
USD 3.2750 3.2870
RUB 3.3660 3.3840
подробнее

Конвертация в банках
на 20.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0550 1.0569
EUR/RUB 102.6000 103.3000
USD/RUB 97.1200 97.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте