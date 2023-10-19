Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции предприятий системы Министерства промышленности за январь-сентябрь 2023 года составила 46,5% при задании на год 33,5% (по республике в целом – 20,8%).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, по видам экономической деятельности в авангарде по темпу роста отгруженной инновационной промышленности в текущем году находятся: производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры — 72,4% (за аналогичный период 2022 года — 67,9%); производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки — 53,1% (январь-сентябрь 2022 года — 50,8%); металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 36,8% (январь-сентябрь 2022 года – 24,3%); производство электрооборудования – 34% (январь-сентябрь 2022 года – 24,8%).

Фактически, по всем видам экономической деятельности предприятия Минпрома значительно нарастили выпуск инновационной продукции.