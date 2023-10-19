|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДОЛЯ ОТГРУЖЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ МИНПРОМА ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ СОСТАВИЛА 46,5%
11:59 20.10.2023
Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции предприятий системы Министерства промышленности за январь-сентябрь 2023 года составила 46,5% при задании на год 33,5% (по республике в целом – 20,8%).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, по видам экономической деятельности в авангарде по темпу роста отгруженной инновационной промышленности в текущем году находятся: производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры — 72,4% (за аналогичный период 2022 года — 67,9%); производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки — 53,1% (январь-сентябрь 2022 года — 50,8%); металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 36,8% (январь-сентябрь 2022 года – 24,3%); производство электрооборудования – 34% (январь-сентябрь 2022 года – 24,8%).
Фактически, по всем видам экономической деятельности предприятия Минпрома значительно нарастили выпуск инновационной продукции.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 19.10.2023
Курсы в банках
на 20.10.2023
Конвертация в банках
на 20.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте