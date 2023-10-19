ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ПОДРОС НА 0,2%

11:40 20.10.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за январь-сентябрь 2023 года в текущих ценах составил 47,2 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска подрос на 0,2% к уровню января-сентября 2022 года.