К выходным очередь фур на въезд в ЕС достигла 1735 авто. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

В ведомстве отмечают, что литовское направление остается наиболее загруженным на пути в ЕС, здесь оформления ожидают более 1560 большегрузов. С понедельника меньше всего транспорта проследовало в Литву через пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы приняли всего 14% фур от нормы. Через остальные литовские погранпереходы на сопредельную территорию ежесуточно проезжало около 35% грузовиков.

Через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в страны ЕС за неделю въехало 48% фур.

«По состоянию на 10:00 очереди легкового транспорта фиксируются перед всеми литовскими погранпереходами», - говорится в сообщении.