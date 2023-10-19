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ЭКОНОМИКА РБ
К ВЫХОДНЫМ ОЧЕРЕДЬ ГРУЗОВИКОВ НА ВЪЕЗД В ЕС ДОСТИГЛА 1735 АВТО – ГПК БЕЛАРУСИ
11:22 20.10.2023
К выходным очередь фур на въезд в ЕС достигла 1735 авто. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
В ведомстве отмечают, что литовское направление остается наиболее загруженным на пути в ЕС, здесь оформления ожидают более 1560 большегрузов. С понедельника меньше всего транспорта проследовало в Литву через пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы приняли всего 14% фур от нормы. Через остальные литовские погранпереходы на сопредельную территорию ежесуточно проезжало около 35% грузовиков.
Через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в страны ЕС за неделю въехало 48% фур.
«По состоянию на 10:00 очереди легкового транспорта фиксируются перед всеми литовскими погранпереходами», - говорится в сообщении.
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