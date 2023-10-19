ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ ОБЪЕМ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ СОСТАВИЛ 11,9 МЛРД РУБЛЕЙ

11:05 20.10.2023 В Беларуси объем подрядных работ в строительстве за январь-август 2023 года составил 11,9 млрд рублей. Как сообщает Национальный статкомитет, доля капитального и текущего ремонта в общем объеме подрядных работ в строительстве составила 26,3%. Объем подрядных работ по формам собственности выглядит следующим образом: частная - 79,1%, государственная - 20,3%, иностранная - 0,6%. Доля Минска в республиканском объеме подрядных работ составила 31,97%, Минской области - 18%, Гомельской - 11,8%, Брестской - 11,1%, Гродненской - 10%, Витебской - 8,8%, Могилевской - 8,6%.