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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ОБЪЕМ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ СОСТАВИЛ 11,9 МЛРД РУБЛЕЙ
11:05 20.10.2023
В Беларуси объем подрядных работ в строительстве за январь-август 2023 года составил 11,9 млрд рублей.
Как сообщает Национальный статкомитет, доля капитального и текущего ремонта в общем объеме подрядных работ в строительстве составила 26,3%.
Объем подрядных работ по формам собственности выглядит следующим образом: частная - 79,1%, государственная - 20,3%, иностранная - 0,6%.
Доля Минска в республиканском объеме подрядных работ составила 31,97%, Минской области - 18%, Гомельской - 11,8%, Брестской - 11,1%, Гродненской - 10%, Витебской - 8,8%, Могилевской - 8,6%.
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