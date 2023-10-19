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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ БЕЛАРУСИ РАЗРАБАТЫВАЕТ НОВЫЕ ПОДХОДЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЬЯ
10:43 20.10.2023
Минстройархитектуры Беларуси разрабатывает новые подходы по строительству жилья.
В частности, разрабатывается Концепция жилищной политики до 2030 года.
«В связи со снижением активности граждан по использованию государственной поддержки при строительстве жилья Министерством архитектуры и строительства разрабатывается Концепция жилищной политики до 2030 года, которой предусматривается увеличение строительства арендного жилья как государством (социальная аренда), так и юридическими лицами (коммерческая) для своих работников», - рассказала начальник главного управления строительства и жилищной политики Татьяна Василючек, которую цитирует пресс-служба Минстройархитектуры.
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