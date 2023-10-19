Белорусская железная дорога (БЖД) планирует в 2023 году перевезти порядка 1,7 млн тонн сахарной свеклы нового урожая.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с начала уборочной кампании дорога перевезла уже более 560 тысяч тонн свеклы, что на 20,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В этом году Белорусская железная дорога осуществляет перевозку свеклы на ОАО «Городейский сахарный комбинат», ОАО «Жабинковский сахарный завод» и ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».

В настоящее время погрузка свеклы продолжается, ее ежесуточный объем в среднем составляет свыше 300 вагонов. В отдельные сутки он достигает 370 вагонов. Наибольший объем погрузки осуществляется на станциях Могилев, Барановичи-Центральные и Погодино.