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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ПЛАНИРУЕТ В 2023 ГОДУ ПЕРЕВЕЗТИ ПОРЯДКА 1,7 МЛН ТОНН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ НОВОГО УРОЖАЯ
09:33 20.10.2023
Белорусская железная дорога (БЖД) планирует в 2023 году перевезти порядка 1,7 млн тонн сахарной свеклы нового урожая.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с начала уборочной кампании дорога перевезла уже более 560 тысяч тонн свеклы, что на 20,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В этом году Белорусская железная дорога осуществляет перевозку свеклы на ОАО «Городейский сахарный комбинат», ОАО «Жабинковский сахарный завод» и ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».
В настоящее время погрузка свеклы продолжается, ее ежесуточный объем в среднем составляет свыше 300 вагонов. В отдельные сутки он достигает 370 вагонов. Наибольший объем погрузки осуществляется на станциях Могилев, Барановичи-Центральные и Погодино.
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