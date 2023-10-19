В Беларуси организациями всех форм собственности в январе-сентябре 2023 г. построено 28,8 тыс. новых квартир. Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 2633 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 992,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 37,7% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 692,8 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 445,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 878,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 33,4% от общего ввода по республике.