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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ В БЕЛАРУСИ ПОСТРОЕНО 28,8 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
09:26 20.10.2023
В Беларуси организациями всех форм собственности в январе-сентябре 2023 г. построено 28,8 тыс. новых квартир. Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 2633 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 992,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 37,7% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 692,8 тыс. квадратных метров.
Для многодетных семей введено 445,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 878,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 33,4% от общего ввода по республике.
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