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ЭКОНОМИКА РБ


СКВОЗНАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОТРАСЛЕЙ ИЗМЕНИТ СТРУКТУРУ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ - МНЕНИЕ


18:00 19.10.2023

Сквозная цифровизация отраслей изменит структуру экономики. Такое мнение высказал министр экономики Александр Червяков на пленарной сессии XXIV Международной научной конференции «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития», в ходе которой состоялась дискуссия о перспективных направлениях специализации белорусской экономики.

По мнению Александра Червякова, опыт последних лет убедительно доказал, что Беларусь должна рассчитывать на собственные силы, смотреть на свои компетенции и возможности, и исходя из этого выстраивать дальнейшее развитие.

«Отраслевая структура отраслей экономики сегодня сбалансирована. Но нам необходимо провести глубокую модернизацию внутри отраслей. Речь, в первую очередь, о роботизации, внедрении «цифры» и так далее.

Важно, что этот процесс со временем неизбежно приведет к высвобождению трудовых ресурсов. И мы уже сегодня должны понимать, где создавать в будущем новые рабочие места.

В этих условиях особую роль приобретает сфера услуг.

В первую очередь необходимо развивать сектора, связанные с наукой, исследованиями, образованием, инжинирингом. Здесь у нас огромный потенциал.

Второе направление – медицина, экспорт медицинских услуг. Для этого имеются необходимые компетенции, база. Следует активно продвигать это направление, и уже сегодня формировать соответствующий план.

Третье – туризм, тот же медицинский, промышленный. Благо природные условия плюс развитая инфраструктура позволяют нам здесь преуспеть.

Еще один важный вопрос. Сырьевые ресурсы, которыми мы располагаем, следует не направлять на экспорт, а производить продукцию с высокой добавленной стоимостью. Например, имея собственную ресурсную базу для производства продуктов питания, продукции деревообработки, мы не всю ее перерабатываем. А конечный продукт стоит в разы больше. Следовательно, необходимо двигаться в сторону максимально глубокой переработки.

Таким образом, направления развития уже вырисовываются. Однако базовым считаю цифровизацию. Она пронизывает все отрасли и сформирует новую структуру экономики», – подчеркнул Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.
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