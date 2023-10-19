Комитет госконтроля Минской области при мониторинге сева озимых установил грубые нарушения технологических регламентов, а также факты ненадлежащей сохранности кормов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, на поле одного из сельхозпредприятий на площади более 100 га высеянные семена озимого ячменя массово не были заделаны в почву, а местами вообще ссыпаны на поле и проросли. Основные причины бесхозяйственности – некачественная подготовка почвы и регулировка посевной техники, а также пресловутый «человеческий фактор».

Кроме того, в непосредственной близости от поля выявлены более 20 рулонов с сенажом, который из-за повреждения полимерной упаковки частично покрылся плесенью.

Выявленные нарушения ставят под сомнение осуществление со стороны агрономической службы и руководства сельхозорганизации, ответственных служб райисполкома контроля за качеством сельскохозяйственных работ. Еще одно подтверждение этому – наличие на поле несанкционированной свалки бытовых и строительных отходов.

Информация для принятия мер реагирования и привлечения виновных к ответственности направлена в Минский райисполком и территориальные органы Минприроды.