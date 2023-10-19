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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 1,5%
17:13 19.10.2023
В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в сентябре 2023 г. по сравнению с августом 2023 г. составил 100,2%, с декабрем 2022 г. – 101,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,3% и 104,7% соответственно, промежуточные товары – 100,4% и 101,6%, потребительские товары – 99,8% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в сентябре 2023 г. по сравнению с августом 2023 г. составил 100,4%, с декабрем 2022 г. – 96,1%, в том числе в растениеводстве – 103,2% и 98,6%, животноводстве – 99,5% и 95,3% соответственно.
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