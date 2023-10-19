Застройщик «А-100 Девелопмент» построит новый лайнхаус рядом с гольф-полями.

Возвращение модного формата объясняют интересом покупателей – квартиры в нем дешевле коттеджей, но предполагают личный участок, отдельный вход и навес для автомобиля. «Квадрат» на старте стоит от 2225 долларов в эквиваленте.

Лайнхаус под номером 13.3 по генплану разместится в низкоэтажной застройке вместе с коттеджами и таунхасами. Вблизи находятся гольф-поля. Квартал получит название «Долина Холмов» и будет одним из самых уединенных в Зеленой гавани.

Под лайнхаусом в Зеленой гавани подразумевается монолитный блокированный дом из пяти двухуровневых квартир. У каждой семьи будет отдельный вход, место для автомобиля с навесом, котельная и собственный участок. Благодаря монолитной конструкции можно создать любой интерьер и подобрать индивидуальное планировочное решение. Неслучайно предусмотрена свободная планировка, чтобы дать больше свободы при отделке. При этом квартиры и земельные участки в лайнхаусе будут даже больше, чем в таунхаусе.

Лайнхаус состоит из пяти двухуровневых квартир площадью 143 кв. м с высокими потолками (2,8 метра) и огромными окнами. Комнаты предлагают расставить на свой вкус: помимо кухни-гостиной и трех санузлов, можно обустроить 2-3 спальни, детскую, деловой кабинет или хобби-комнату. Продуманы гардеробные и кладовые. Теплом круглый год обеспечит собственная котельная. Огромный витраж из алюминиевого профиля шириной более 5 метров визуально раздвинет границы между квартирой и окружающей природой.

Со стороны улицы появятся широкие балконы, которые послужат козырьком над входом. Предусмотрен и навес для автомобиля, при этом есть место и для второй машины.

К каждой квартире прилагается личный участок, который обнесут забором для личной безопасности. Места хватит для мини-сада, детской площадки или зоны барбекю.

«Возвращение лайнхаусов было во многом ожидаемым. Многие спрашивали, когда мы представим еще один проект в таком формате. Он вобрал в себя многие преимущества недвижимости на стыке городского комфорта и жизни на природе. Прежде всего, это двухэтажная квартира с высокими потолками и балконом. Но это также возможность жить, как в коттедже, – с собственным участком, отдельным входом и навесом для автомобилей. И при этом такая идиллия требует меньше и инвестиций на старте, и расходов при последующей эксплуатации. Этим и объясняется популярность лайнхаусов», – пояснили в «А-100 Девелопмент».

Продажи лайнхауса уже стартовали. «Квадрат» оценен примерно в 2225 долларов в эквиваленте. При покупке можно взять рассрочку или привлечь кредит по сниженной ставке.

Зеленая гавань находится в 3,5 км от Минска в окружении гольф-полей и заказника «Стиклево». Город на природе площадью 220 га застраивается коттеджами, таунхаусами, лайнхаусами и ситихаусами разной этажности. Концепция разработана английскими, шведскими и белорусскими архитекторами. Застройка аккуратно вписана в природное окружение: дороги, бульвары и аллеи проходят среди леса. Широкое развитие в ближайшие годы получит инфраструктура: детские сады, школы, магазины, рестораны, салоны красоты, фитнес-центры и другие объекты.