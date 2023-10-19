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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОЦЕДУРУ АВТОРИЗАЦИИ НОТАРИУСОВ НА ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТФОРМАХ НКА БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ УПРОСТИТЬ
16:07 19.10.2023
Белорусская нотариальная палата (БНП) и Национальное кадастровое агентство (НКА) намерены расширить взаимодействие в сфере информационно-коммуникационных технологий. Это было отмечено во время встречи председателя БНП Натальи Борисенко и генерального директора НКА Михаила Хиля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БНП, важнейшими направлениями развития электронного взаимодействия участниками встречи были определены оперативный обмен актуальной и достоверной информацией, используемой нотариусами и регистраторами в работе, а также внедрение в работу новых электронных сервисов, позволяющих упростить процедуру авторизации нотариусов на электронных платформах НКА.
Стороны договорились продолжить обсуждение вопросов взаимодействия на уровне рабочей группы и технических экспертов.
Во встрече также приняли участие заместитель председателя БНП Татьяна Лисок, начальник информационных технологий БНП Денис Шафранович, заместитель генерального директора НКА Сергей Сенчук и руководители структурных подразделений НКА Дмитрий Сидорович, Марина Литреева и Алексей Климович.
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