Белорусская нотариальная палата (БНП) и Национальное кадастровое агентство (НКА) намерены расширить взаимодействие в сфере информационно-коммуникационных технологий. Это было отмечено во время встречи председателя БНП Натальи Борисенко и генерального директора НКА Михаила Хиля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БНП, важнейшими направлениями развития электронного взаимодействия участниками встречи были определены оперативный обмен актуальной и достоверной информацией, используемой нотариусами и регистраторами в работе, а также внедрение в работу новых электронных сервисов, позволяющих упростить процедуру авторизации нотариусов на электронных платформах НКА.

Стороны договорились продолжить обсуждение вопросов взаимодействия на уровне рабочей группы и технических экспертов.

Во встрече также приняли участие заместитель председателя БНП Татьяна Лисок, начальник информационных технологий БНП Денис Шафранович, заместитель генерального директора НКА Сергей Сенчук и руководители структурных подразделений НКА Дмитрий Сидорович, Марина Литреева и Алексей Климович.