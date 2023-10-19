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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «ВИТЯЗЬ» ПО ИТОГАМ ГОДА ПЛАНИРУЕТ ПОЧТИ В 1,5 РАЗА УВЕЛИЧИТЬ ВЫПУСК ЭЛЕКТРОЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ


15:14 19.10.2023

ОАО «Витязь» с начала года произвело 197 электрозарядных станций (ЭЗС) различных модификаций для электромобилей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, годовой объем выпуска такого оборудования составит порядка 300 единиц, что практически в полтора раза больше по сравнению с 2022 годом.

Предприятие освоило производство станций в 2018 году. Созданная система проектирования, производства и обслуживания электрозарядных станций прошла в 2020 году сертификацию на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015.

Сегодня в активе предприятия – более 20 моделей электрозарядных станций различной модификации. Производство ЭЗС развивается в 4 направлениях: так называемые станции наземного и настенного монтажа, быстрые и супербыстрые зарядные комплексы.

Основным потребителем станций является РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» – государственный оператор, осуществляющий функции по созданию и развитию государственной зарядной сети для зарядки электромобилей.

ОАО «Витязь» также является оператором собственной электрозарядной сети «ISKRA» (станций с собственным мобильным приложением, коммерциализацией услуги) и планирует развивать данную сеть.

Приоритетное направление для ОАО «Витязь» – выпуск супербыстрых зарядных комплексов (максимальная выходная мощность 120-350 кВт и более) для зарядки как легковых электромобилей, так электробусов и электрогрузовиков.

Выпуск различных типов зарядных станций осуществляется в соответствие с Программой создания государственной зарядной сети для зарядки электромобилей, утвержденной постановлением Совета Министров № 731. Цель документа – создание в республике развитой сети ЭЗС по предоставлению качественных и доступных услуг по зарядке электромобилей. Увеличение количества «зеленых» зарядных станций способствует уменьшению объемов выбросов углекислого газа, а, значит, улучшению экологической ситуации.

С продукцией ОАО «Витязь» можно ознакомиться на Белорусском энергетическом и экологическом форуме Energy Expo, который стартовал в Минске и продлится по 20 октября.
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