|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РОСТ ЦЕН НА ПРОДТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УСКОРИЛСЯ ДО 2,9%
13:52 19.10.2023
В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в сентябре 2023 г. по сравнению с августом 2023 г. составил 100,8%, с декабрем 2022 г. – 102,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за сентябрь 2023 года цены на продтовары выросли по сравнению с сентябрем 2022 года на 2,5%. В январе-сентябре текущего года продтовары подорожали на 6,2% к уровню января-сентября 2022 года.
Цены на непродовольственные товары в сентябре 2023 г. по сравнению с августом подросли на 0,2%, с начала года – на 0,7%. В сентябре 2023 года цены на непродовольственные товары уменьшились к уровню сентябрю 2022 года на 2,8%. За январь-сентябрь 2023 года рост цен составил 2,1% к соответствующему периоду прошлого года.
Цены на услуги в сентябре 2023 г. по сравнению с августом увеличились на 0,3%, с декабрем 2022 г. – на 7,3%. Годовой рост цен за сентябрь 2023 года составил 8,3%. За январь-сентябрь 2023 года стоимость услуг стала дороже по сравнению с январем-сентябрем 2022 года на 7,9%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 19.10.2023
Курсы в банках
на 19.10.2023
Конвертация в банках
на 19.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте