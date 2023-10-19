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ЭКОНОМИКА РБ


РОСТ ЦЕН НА ПРОДТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УСКОРИЛСЯ ДО 2,9%


13:52 19.10.2023

В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в сентябре 2023 г. по сравнению с августом 2023 г. составил 100,8%, с декабрем 2022 г. – 102,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за сентябрь 2023 года цены на продтовары выросли по сравнению с сентябрем 2022 года на 2,5%. В январе-сентябре текущего года продтовары подорожали на 6,2% к уровню января-сентября 2022 года.

Цены на непродовольственные товары в сентябре 2023 г. по сравнению с августом подросли на 0,2%, с начала года – на 0,7%. В сентябре 2023 года цены на непродовольственные товары уменьшились к уровню сентябрю 2022 года на 2,8%. За январь-сентябрь 2023 года рост цен составил 2,1% к соответствующему периоду прошлого года.

Цены на услуги в сентябре 2023 г. по сравнению с августом увеличились на 0,3%, с декабрем 2022 г. – на 7,3%. Годовой рост цен за сентябрь 2023 года составил 8,3%. За январь-сентябрь 2023 года стоимость услуг стала дороже по сравнению с январем-сентябрем 2022 года на 7,9%.
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