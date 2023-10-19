В Беларуси нужно добиться максимального использования средств инновационных фондов по итогам года. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко 18 октября 2023 года во время заседания президиума Совета министров.

"В условиях санкционного давления республиканский централизованный и местные инновационные фонды являются одним из важнейших финансовых источников для создания новых производств и внедрения передовых технологий. Поэтому особое внимание требуется уделить целевому и эффективному использованию средств этих фондов, а средства эти немалые. Результаты работы уже рассматривались на заседании президиума Совмина в апреле текущего года, по итогам которого были даны необходимые поручения и приняты решения, направленные на недопущение оседания средств фондов в остатках по итогам года и их неконтролируемого расходования на цели, не связанные с инновациями, чему мы являемся принципиальными противниками", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

По его словам, результаты работы за 9 месяцев нельзя назвать идеальными.

"Если сравнивать уровень использования средств республиканского централизованного и местных инновационных фондов с планом за три квартала, то они освоены на уровне около 70%. А с учетом остатков прошлого года - 77%. Однако в сравнении с годовым планом хвастаться особо нечем - пока использование фондов не превышает 40%", - обратил внимание Роман Головченко.

Он также выразил обеспокоенность из-за дифференциации в вопросе использования средств местных инновационных фондов.

"Есть области, которые практически полностью освоили поступившие в трех кварталах средства, например Брестская, но есть и такие, где уровень освоения весьма низок. Это Могилевская область, за ней следуют Гомельская и Гродненская", - отметил премьер-министр и поручил принять меры для изменения ситуации.

"Сегодня нужно объективно разобраться, понять, где и кем допущены ошибки, что надо сделать, чтобы добиться максимального использования средств инновационных фондов по итогам года. Отмечу, что ситуация не так быстро, но постепенно меняется к лучшему. Нам надо сделать все, чтобы довести эффективность использования средств фондов до 100%", - резюмировал глава правительства.

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Шлычков в беседе с журналистами отметил, что средства фондов направляются на различные проекты, в том числе в сфере машиностроения, здравоохранения, биотехнологий. В стране реализуется госпрограмма инновационного развития, предусматривающая в том числе реализацию проектов в регионах страны.