В Беларуси на 19 октября 2023 года собрано 123,7 тыс. тонн овощей при урожайности 280,8 ц/га. Овощи убраны на 4,41 тыс. га.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, во всех категориях хозяйств намолочено 8749,2 тыс. тонн зерна с учетом рапса.

Уборка кукурузы на зерно ведется во всех областях республики. На сегодня убрано 162,7 тыс. га и намолочено 1325,1 тыс. тонн этой культуры при урожайности 81,4 ц/га.

Зеленой массы кукурузы собрано 21022,1 тыс. тонн.

Сельхозорганизации накопали 761,9 тыс. тонн картофеля при урожайности 352,5 ц/га и 2755,0 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 461,7 ц/га.