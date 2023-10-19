Министерство финансов проинформировало о реализации альтернативных механизмов исполнения обязательств по еврооблигациям Республики Беларусь.

Как отмечает ведомство, существует три возможных способа завершения обязательств по еврооблигациям (по выбору владельца): обмен на внутренние государственные облигации; продажа эмитенту с дисконтом; получение денежных средств в белорусских рублях.

Варианты обмена и продажи бумаг эмитенту доступны для всех владельцев всех выпусков еврооблигаций.

Получить выплаты по погашаемым облигациям Беларусь-2023 в белорусских рублях могут только те владельцы еврооблигаций, которые являются резидентами «дружественных» стран, приобрели ценные бумаги до 6 сентября 2022 г. и, главное, обеспечат их блокировку/перевод на счета Министерства финансов Республики Беларусь в доверенных депозитариях, имеющих корреспондентские отношения с РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» и заключивших с Минфином соглашение об организации выплат.

Для владельцев, права на еврооблигации которых учитываются в российской депозитарной системе, такие функции могут быть выполнены НКО АО «Национальный расчетный депозитарий».

«Предполагается, что российский депозитарий выступит как «одно окно» и обеспечит сбор информации от владельцев, блокировку еврооблигаций на их счетах, передачу всех сведений в белорусский центральный депозитарий и, в конечном итоге, перевод ценных бумаг на счет эмитента, а денежных средств (основной долг, проценты), полученных от белорусской стороны, – держателям в Российской Федерации», - поясняет ведомство.

Отрабатываемый Министерством финансов Беларуси и НКО АО НРД механизм, который будет закреплен в соответствующем договоре о выплатах, предусматривает полное раскрытие информации о владельцах еврооблигаций (место регистрации (проживания), контактные и паспортные данные, страна резидентства), о принадлежащих им ценных бумагах (количество еврооблигаций, цепочка хранения), отказ владельцев от требований/претензий к эмитенту и их обязанность через обслуживающий депозитарий информировать иностранные расчетно-клиринговые системы об исполнении Республикой Беларусь обязательств по еврооблигациям.

«Реализация данного порядка также требует определенных технологических доработок в депозитарной системе Российской Федерации», - заявили в Минфине.

Выплаты по еврооблигациям будут осуществляться после заключения упомянутого договора с НКО АО НРД.

«Белорусская сторона, таким образом, последовательно, в доступном режиме выстраивает собственную инфраструктуру по доведению выплат держателям еврооблигаций как альтернативу западной, сохраняющей неспособность (неготовность) обеспечивать расчеты по еврооблигациям Республики Беларусь», - утверждает Минфин.