30 и 31 октября 2023 года в связи с проведением плановых ремонтных работ на Барановичском железнодорожном узле поезд № 736 Брест-Минск отправлением из Бреста в 7:48 (вместо 8:09) и поезд № 737 Минск-Брест отправлением из Минска в 13:15 будут следовать с остановкой по станции Барановичи-Центральные (вместо станции Барановичи-Полесские).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, также в эти дни отдельные поезда региональных линий экономкласса на участках Минск-Барановичи-Брест будут курсировать измененным расписанием и маршрутом.

БЖД просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок и приносит извинения пассажирам за временные неудобства.