Одежду и обувь общей стоимостью порядка 880 тыс. рублей намеревался незаконно ввезти на территорию ЕАЭС польский перевозчик.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, отсутствие сведений о данных товарах в документах позволило бы «сэкономить» на таможенных платежах более 93 тыс. рублей. Теперь штраф за нарушение законодательства окажется почти в три раза больше такой «экономии».

Грузовой автомобиль Mercedes, в котором перевозились товары, следовал из Нидерландов на территорию ЕАЭС через пункт пропуска «Козловичи». При таможенном досмотре грузовика брестские таможенники и обнаружили около 3 тыс. единиц незадекларированной одежды и обуви.

Брестской таможней в отношении польского перевозчика начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). В соответствии с санкцией статьи нарушителю грозит штраф до 264 тыс. рублей.