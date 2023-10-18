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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ НА 880 ТЫС. РУБЛЕЙ
11:41 19.10.2023
Одежду и обувь общей стоимостью порядка 880 тыс. рублей намеревался незаконно ввезти на территорию ЕАЭС польский перевозчик.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, отсутствие сведений о данных товарах в документах позволило бы «сэкономить» на таможенных платежах более 93 тыс. рублей. Теперь штраф за нарушение законодательства окажется почти в три раза больше такой «экономии».
Грузовой автомобиль Mercedes, в котором перевозились товары, следовал из Нидерландов на территорию ЕАЭС через пункт пропуска «Козловичи». При таможенном досмотре грузовика брестские таможенники и обнаружили около 3 тыс. единиц незадекларированной одежды и обуви.
Брестской таможней в отношении польского перевозчика начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). В соответствии с санкцией статьи нарушителю грозит штраф до 264 тыс. рублей.
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