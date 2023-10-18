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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА В БЕЛАРУСИ ПРЕВЫСИЛО 900
11:15 19.10.2023
Число зарядных станций для электротранспорта в Беларуси превысило 900. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич.
«Это не только станции производственного объединения «Белоруснефть», которое является государственным оператором по созданию зарядной сети, но и других организаций, юрлиц, которые устанавливают такие объекты в том числе для собственных нужд», - рассказал министр.
Развитие зарядной инфраструктуры, принятые стимулирующие меры содействуют росту количества электромобилей на дорогах страны. Расширяется число электробусов в автопарке городского общественного транспорта.
«Растут объемы потребления электроэнергии зарядными станциями для электротранспорта – за 9 месяцев 2023 года этот показатель увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - констатировал Виктор Каранкевич.
В целом он отметил положительную динамику по росту электропотребления в стране. За 9 месяцев 2023 года общий объем потребления электроэнергии составил 29,8 млрд. кВтч, что на 1,8 млрд кВтч, или на 6,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
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