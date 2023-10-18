Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в сентябре 2023 г. по сравнению с августом 2023 г. составил 100,8%, с декабрем 2022 г. – 101,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 99,99% и 103,9% соответственно, промежуточные товары – 100,9% и 102,5%, потребительские товары – 100,5% и 100,1% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в сентябре 2023 г. по сравнению с августом 2023 г. составил 99,6%, с декабрем 2022 г. – 89,8%, в том числе в растениеводстве – 108,6% и 101,5% соответственно, животноводстве – 97% и 86,5%.