Госпогранкомитет Беларуси фиксирует продолжающийся рост очереди грузовиков на въезд в Литву.

По информации ведомства, свыше 1500 фур ожидает въезда в ЕС перед всеми литовскими погранпереходами, контрольные службы которых за сутки пропустили на свою территорию около 40% большегрузов от нормы. Сотрудники латвийского пункта пропуска Патерниеки (Григоровщина) выполнили норму на 53%.

«По состоянию на 10:00 около 190 легковых авто фиксируется перед всеми литовскими пунктами пропуска. Незначительное количество транспорта ожидает въезда в ЕС перед польским погранпереходом Тересполь (Брест)», - говорится в сообщении.