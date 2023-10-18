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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПРОЙДЕТ ЦИКЛ СЕМИНАРОВ ПО РАЗЪЯСНЕНИЮ НОВАЦИЙ В СФЕРЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
10:15 19.10.2023
Департамент по санации и банкротству со вступлением в силу 1 октября 2023 г. закона «Об урегулировании неплатежеспособности» активизировал разъяснительную работы по актуализированным нормам законодательства об экономической несостоятельности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, ранее коллеги активно давали необходимые разъяснения в рамках выездных мероприятий. На этой неделе сотрудники Департамента совместно с Национальным центром правовой информации открывают цикл семинаров по разъяснению новаций законодательства в сфере урегулирования неплатежеспособности.
Так, 19 октября на YouTube-канале НЦПИ в 10.30 состоится открытая трансляция первого из них на тему «Когда предприятию необходимо «оздоровление» согласно новому Закону «Об урегулировании неплатежеспособности».
Спикерами семинара выступят представители директор Департамента по санации и банкротству Юрий Тараканов, начальник управления анализа и информационного обеспечения процедур экономической несостоятельности (банкротства) Департамента Зоя Гайдученко, заместитель начальника управления по санации и банкротству по г. Минску и Минской области Анатолий Сайчук.
В ходе мероприятия будут рассмотрены функции и задачи органов государственной власти в сфере урегулирования неплатежеспособности, риск наступления банкротства как определяющий фактор необходимости оздоровления предприятий.
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