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ЭКОНОМИКА РБ


ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ВВП БЕЛАРУСИ С 1993 ГОДА СНИЖЕНА ПРАКТИЧЕСКИ НА 80%


09:56 19.10.2023

Энергоемкость валового внутреннего продукта Беларуси с 1993 года снижена практически на 80%. Об этом заявил заместитель председателя Госстандарта – директор Департамента по энергоэффективности Виталий Крецкий 17 октября на церемонии открытия в Минске XXVII Белорусского энергетического и экологического форума.

По его словам, в настоящее время показатель энергетической независимости Республики Беларуси составляет порядка 28%. Из них 17% обеспечено за счет собственных энергоресурсов. Более 50% из порядка 10,5 тысячи энергоисточников страны работают на местных видах топлива.

«Мне очень отрадно, что в этом году Беларусь отмечает 30-летие с момента создания системы энергосбережения. И нам есть чем гордиться. С 1993 года энергоемкость валового внутреннего продукта снижена практически на 80%. Это в два раза интенсивнее, чем снижение данного показателя в среднем в мире» – подчеркнул Виталий Крецкий.

Белорусский энергетический и экологический форум – одно из крупнейших мероприятий в области энергетики, промышленности, экологии, энергосбережения, нефтепереработки, защиты окружающей среды, использования возобновляемых источников энергии. Являясь открытой диалоговой площадкой для обсуждения и проработки ключевых аспектов, определяющих будущее развитие энергетической отрасли, вопросов энергоэффективности и энергосбережения, форум объединяет широкий круг участников, среди которых представители органов государственного управления, крупнейшие компании и научные организации.

На площадке форума организована международная специализированная выставка «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро», на которой в этом году представлено свыше 250 разработок и инновационных проектов ведущих отраслевых компаний и организаций в сфере энерго- и ресурсосберегающих технологий, электроэнергетики, газовой отрасли, цифрового развития, экологии.

Деловая программа форума включает 19 мероприятий, среди которых конференции, семинары, круглые столы, где отечественные и зарубежные эксперты представляют современные технологические решения в области энергетики, нефтехимии, энергосбережения и экологии.

Департамент по энергоэффективности участвует в выставке с экспозицией, посвященной 30-летию со дня его основания, демонстрирующей основные направления работы и достигнутые результаты в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.
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