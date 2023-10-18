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ЭКОНОМИКА РБ
ОПТИМИЗАЦИЮ АДМИНПРОЦЕДУР ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЛДИНГОВ И СЕРВИСНЫХ МАСТЕРСКИХ ОБСУДИЛИ В МИНЭКОНОМИКИ
09:37 19.10.2023
На площадке Минэкономики 18 октября 2023 г. под руководством заместителя министра Владимира Наумовича состоялось очередное заседание рабочей группы по выработке новых подходов к регулированию хозяйственной деятельности в составе подгруппы, рассматривающей административные процедуры в отношении субъектов хозяйствования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, рассмотрены административные процедуры по вопросам, связанным с деятельностью холдингов, сервисных мастерских по установке, активированию и ремонту цифровых тахографов, диагностических станций гостехосмотра транспортных средств, получением информации из Государственного регистра лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, радиационных аварий, а также получения заключения государственной экспертизы по градостроительной, проектной документации.
На заседании приняты конструктивные решения по оптимизации бизнес-процессов рассмотренных административных процедур, в том числе сокращения документов и сведений, предоставляемых субъектами хозяйствования, сроков осуществления процедур
В работе заседания участвовали представители Минэкономики, Минздрава, Минтранса, Минстройархитектуры, Минюста, Минобороны, МВД, Минфина, Минсвязи, Госстандарта, РУП «Главстройэкспертиза», Агентства сервисизации и реинжиниринга, Национального центра электронных услуг, а также местных исполнительных и распорядительных органов.
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