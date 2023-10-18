В Гродненской области цены на продовольственные товары в сентябре 2023 г. по сравнению с августом 2023 г. выросли на 0,6%, с декабрем 2022 г. – на 2,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за сентябрь 2023 года цены на продовольствие повысились по сравнению с сентябрем 2022 года на 1,9%. В январе-августе 2023 года цены к соответствующему периоду прошлого года выросли на 6,9%.

Непродовольственные товары в сентябре 2023 г. стали дороже по сравнению с августом на 0,8%, с декабрем 2022 г. – на 3%. За сентябрь 2023 года к уровню сентября 2022 года цены на непродовольственные товары снизились на 0,6%. В январе-сентябре текущего года к аналогичному уровню 2022 года цены выросли на 3,6%.

Цены на услуги в сентябре 2023 г. по сравнению с августом подросли на 0,8%, с начала года – на 7,6%. В сентябре 2023 года стоимость услуг выросла по сравнению с сентябрем 2022 года на 8,2%. За январь-сентябрь текущего года цены на услуги увеличились на 7,4% к уровню января-сентября 2022 года.