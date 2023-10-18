19-20 октября 2023 г. НИЭИ Минэкономики организует Международную научную конференцию «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в ходе панельных дискуссий планируется определить приоритеты и выработать действенные механизмы государственного регулирования устойчивого развития в новой геополитической и геоэкономической реальности.

На конференции запланировано участие широкого круга отечественных и зарубежных ученых-экономистов, руководителей органов госуправления, экспертов-практиков и представителей деловых кругов.