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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 9,2%
18:00 18.10.2023
Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в сентябре 2023 г. по сравнению с августом 2023 г. составил 102,2%, с декабрем 2022 г. – 109,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,7% и 101,8% соответственно, промежуточные товары – 102,2% и 110%, потребительские товары – 100,5% и 101,2% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в сентябре 2023 г. по сравнению с августом 2023 г. составил 100,7%, с декабрем 2022 г. – 92%, в том числе в растениеводстве – 103,3% и 99% соответственно, животноводстве – 100,1% и 90,5% соответственно.
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