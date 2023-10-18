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ЭКОНОМИКА РБ


МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ НАПОМНИЛО, КАК БЕЛОРУСЫ БУДУТ РАБОТАТЬ И ОТДЫХАТЬ В НОЯБРЕ


17:33 18.10.2023

Министерство труда и социальной защиты напомнило, как белорусы будут работать и отдыхать в ноябре.

Так, 7 ноября (вторник) – День Октябрьской революции. Эта дата признана официальным выходным. Таким образом выходными днями являются: 4,5,6,7 ноября.

При этом рабочий день с 6 ноября (понедельник) переносится на субботу 11 ноября.

В соответствии с производственным календарем у белорусов в ноябре при шестидневной рабочей неделе будет 25 рабочих дней, при пятидневной 21 рабочий.

Расчетная норма рабочего времени в последнем месяце осени при 40-часовой рабочей неделе составит: для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 167 часов; для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 166 часов.

Расчетная норма рабочего времени установлена постановлением Минтруда и соцзащиты № 67 от 2 ноября 2022 года.
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