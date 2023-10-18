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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД ВРЕМЕННО ОТМЕНИТ ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДА ИЗ-ЗА РЕМОНТА НА УЧАСТКЕ МОГИЛЕВ-ОСИПОВИЧИ


17:00 18.10.2023

Белорусская железная дорога временно отменит отдельные поезда из-за ремонта на участке Могилев--Осиповичи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в связи с производством плановых работ по ремонту железнодорожного моста на 92 км перегона Друть-Вендриж на участке Могилев-Осиповичи 24, 25 октября, 28, 29 ноября 2023 года отменяются из обращения поезда № 742/741 Минск-Могилев отправлением из Минска в 6:55, из Могилева – в 15:33 и поезда № 879/880 Могилев-Солигорск отправлением из Могилева 6:18, из Солигорска – в 17:21.

Кроме того, в указанные дни поезд № 744 Минск-Могилев будет отправляться со станции Минск-Пассажирский в 16:50 (вместо 15:26) и прибывать на станцию Могилев-1 в 20:13 (по графику – 18:18). Также 25 октября, 29 ноября поезд № 744/745 Могилев-Минск отправится со станции Могилев-1 в 7:20 (вместо 6:58) и прибудет на станцию Минск-Пассажирский в 10:43 (по графику – 9:46). Данные поезда будут следовать измененным маршрутом через станцию Орша (без высадки и посадки пассажиров на промежуточных станциях).

Также в эти дни отдельные поезда региональных линий экономкласса на участке Осиповичи-Могилев будут курсировать измененным расписанием и маршрутом.

БЖД просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок и приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
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