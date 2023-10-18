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ЭКОНОМИКА РБ
ЭЛЕКТРОННАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ПРОЙДЕТ В МОГИЛЕВЕ 25 ОКТЯБРЯ
16:49 18.10.2023
Электронная ярмарка вакансий для всех категорий граждан пройдет в Могилеве 25 октября. Об этом сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.
Мероприятие будет организовано с 10.00 до 12.00 на сайте e-vacancy.by. Площадка предоставит возможность активного диалога в режиме онлайн с нанимателями Могилева. Каждый из соискателей сможет задать уточняющие вопросы, предоставить резюме для поиска работы.
На ярмарке будет предложено более 500 вакансий. Доступ к ним сохранится и после окончания электронной ярмарки — вакансии будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости.
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