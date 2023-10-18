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ЭКОНОМИКА РБ
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЛЕН НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В ТАШКЕНТЕ
16:13 18.10.2023
Нефтехимический комплекс Беларуси представлен на 7-й Международной выставке UzTextileExpo Autumn-2023, которая сегодня начала работу в Ташкенте. Об этом ЭКОПРЕСС ЭКОПРЕСС в Белорусской торгово-промышленной палате (БелТПП).
Белорусскую экспозицию, организатором которой выступает выставочное предприятие «Белинтерэкспо» БелТПП, в этом году в столице Узбекистана представляют крупные экспортеры нефтехимической отрасли, включая такие предприятия, как «Нафтан», «МогилевХимволокно» и «СветлогорскХимволокно».
Компании привезли с собой богатый ассортимент продукции, пользующейся спросом у узбекских и региональных потребителей.
Участие белорусских компаний в выставке подчеркивает важный шаг в сотрудничестве с Узбекистаном и мировым рынком текстильной индустрии.
Так, например, «Нафтан» знакомит посетителей с акриловыми волокнами собственного производства – прочным материалом, широко применяемом в текстильной промышленности.
«Могилевхимволокно» представляет полиэфирное волокно для изготовления тканей, утеплителей, синтепона, нетканых полотен. Среди презентуемой продукции предприятия также значится полиэтилентерефталат (ПЭТ) – высокопрочный пластик, который используется в производстве тары.
«СветлогорскХимволокно» демонстрирует нетканые материалы повышенной прочности, полиэфирные текстильные нити, трикотажные полотна в различных исполнениях – окрашенные, с эффектом лаке, отбеленные, ворсованные, тисненные и многие другие.
Мероприятие, которое пройдет с 18 по 20 октября, объединило 183 компании из Беларуси, Узбекистана, Индии, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
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