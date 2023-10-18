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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО КОМИТЕТА «МИНСКОБЛИМУЩЕСТВО» ПРОВЕДЕТ 25 ОКТЯБРЯ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
15:48 18.10.2023
25 октября 2023 г. состоится прямая телефонная линия c председателем комитета «Минскоблимущество» Антониной Поляковой по вопросам осуществления владельческого надзора.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете, задать вопросы можно будет с 10.00 до 13.00 по номеру телефона 8 (017) 500-45-00.
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