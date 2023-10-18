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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАМОЛОЧЕНО 8,7 МЛН ТОНН ЗЕРНА С УЧЕТОМ РАПСА
15:00 18.10.2023
В Беларуси на 18 октября намолочено 8701,8 тыс. тонн зерна с учетом рапса во всех категориях хозяйств.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, уборка кукурузы на зерно ведется во всех областях республики: убрано 157,2 тыс. га и намолочено 1277,7 тыс. тонн при урожайности 81,3 ц/га.
К настоящему времени собрано 20820,8 тыс. тон зеленой массы кукурузы.
Сельхозорганизации завершают уборку картофеля: накопано 748,1 тыс. тонн при урожайности 351,3 ц/га.
Кроме того, продолжается уборка сахарной свеклы: накопано 2672,4 тыс. тонн при урожайности 460,3 ц/га.
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