В Беларуси на 18 октября намолочено 8701,8 тыс. тонн зерна с учетом рапса во всех категориях хозяйств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, уборка кукурузы на зерно ведется во всех областях республики: убрано 157,2 тыс. га и намолочено 1277,7 тыс. тонн при урожайности 81,3 ц/га.

К настоящему времени собрано 20820,8 тыс. тон зеленой массы кукурузы.

Сельхозорганизации завершают уборку картофеля: накопано 748,1 тыс. тонн при урожайности 351,3 ц/га.

Кроме того, продолжается уборка сахарной свеклы: накопано 2672,4 тыс. тонн при урожайности 460,3 ц/га.