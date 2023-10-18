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ЭКОНОМИКА РБ
ОКОЛО 20 РАЗРАБОТОК БГУ ПРЕДСТАВЯТ НА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «СТРОИТЕЛЬСТВО»
13:35 18.10.2023
Около 20 разработок БГУ представят на Азербайджанской международной выставке «Строительство» (BakuBuild), которая пройдет 19-21 октября в Баку (Азербайджан).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, новации БГУ войдут в раздел научно-технических разработок Национальной экспозиции Беларуси.
В числе экспонатов ведущего белорусского вуза «Георадарноакустический метод и аппаратурный комплекс для измерения прочностных характеристик покрытий автомобильных дорог». Аналогов данному подходу в мире не существует. Разработка предназначена для экспресс-мониторинга качества покрытий при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог для повышения безопасности движения. Преимущество предложенного метода заключается в бесконтактном способе одновременно определять прочность, неоднородность, скрытые нарушения и аномальные зоны в слоях дорожных покрытий. Методику уже апробировали на дорогах Беларуси и Китая.
Посетителям выставки также представят химически стойкую грунтовку «ТИКОР-1» на водно-дисперсионной основе. Она обеспечивает антикоррозионную защиту стальных изделий и конструкций химической и энергетической промышленности. Стойкость превосходит показатели известных отечественных и импортных материалов.
Также в экспозицию вошли огнестойкий полиэфирный нетканый материал, многофункциональный измерительный комплекс Alma Meter-2, многофункциональный робототехнический комплекс для уплотнения, герметизации и склеивания, ультразвуковые счетчики газа, поглотитель электромагнитных волн «ТОРА» и др.
С детальной информацией о научных достижениях университета, их конкурентных преимуществах, технических характеристиках можно будет ознакомиться посредством натуральных образцов и тематических плакатов.
BakuBuild – крупнейшее строительное событие СНГ и Восточной Европы, которое организуется более 20 лет. Это площадка для изучения рынка строительной сферы. Выставка включает разделы: строительные материалы; кровля и изоляция; интерьер; отделочные материалы, дизайн; краски, лаки и покрытия; ландшафтная архитектура; фасады, окна, двери; строительное оборудование и технологии и др.
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