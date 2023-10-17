В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в сентябре 2023 г. по сравнению с августом 2023 г. составил 100,5%, с декабрем 2022 г. – 102%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за сентябрь 2023 года цены на продтовары выросли по сравнению с сентябрем 2022 года на 2,1%. В январе-сентябре 2023 года цены увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8%.

Цены на непродовольственные товары в сентябре 2023 г. по сравнению с августом увеличились на 1%, с декабрем 2022 г. – на 2%. За сентябрь 2023 года к уровню сентября 2022 года цены снизились на 0,9%. В январе-сентябре текущего года цены на непродовольственные товары выросли на 3,8% к уровню января-сентября 2022 года.

Цены на услуги в сентябре 2023 г. возросли по сравнению с августом на 0,5%, с начала года - на 7%. За сентябрь 2023 года услуги подорожали по сравнению с сентябрем 2022 года на 7,1%. В январе-сентябре 2023 года к уровню января-сентября 2022 года цены увеличились на 7,2%.