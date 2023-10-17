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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЕ ТОВАРЫ СЛЕДУЕТ АКТИВНЕЕ ПРЕЗЕНТОВАТЬ В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ – СНОПКОВ


12:32 18.10.2023

Белорусские товары следует активнее презентовать в торговых сетях на внутреннем рынке. Об этом заявил первый вице-премьер Николай Снопков на встрече с представителями торговых организаций

«Это не последнее мероприятие такого формата. Думаю, что мы еще организуем ряд встреч, которые помогут нам рационально, эффективно принять решения, которые позволят нашим производителям более активно презентовать себя и продавать свою продукцию на внутреннем рынке», - отметил Николай Снопков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», главной темой встречи стало обсуждение развитие внутреннего спроса. Участники также затронули вопросы стимулирования собственного производителя и взаимодействия с торговлей без снижения экспорта.

Перед началом мероприятия первый вице-премьер ознакомился с экспозицией товаров отечественного производства. В числе презентовавших свою продукцию были и предприятия Беллегпрома.
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