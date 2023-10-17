ЭКОНОМИКА РБ

ГРУЗООБОРОТ В БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ УПАЛ НА 20%

12:20 18.10.2023 В Беларуси грузооборот январе-сентябре 2023 г. составил 53,7 млрд тонно-километров, или 80% к соответствующему периоду 2022 года. Как сообщает Национальный статкомитет, пассажирооборот составил 17 248,7 млн пассажиро-километров, или 109,4% к соответствующему периоду 2022 года. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1153,4 млн человек, или 103,1% к январю-сентябрю 2022 г.