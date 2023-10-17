Госстандарт утвердил изменение № 3 к плану государственной стандартизации-2023, сформированное на основе предложений, поступивших от промышленных предприятий, учреждений Национальной академии наук Беларуси, отраслевых организаций по стандартизации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, дополнительно включена разработка 8 государственных стандартов и изменений в действующие стандарты в пищевой, транспортной и других отраслях экономики. Также предусмотрена проверка научно-технического уровня 9 государственных стандартов в строительной сфере.

Кроме этого, уточнены отдельные темы, предусмотренные в плане.

Ознакомиться с изменением № 3 можно на сайте Госстандарта в разделе «Стандартизация/Программы работ».