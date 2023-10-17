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ЭКОНОМИКА РБ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КАМЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ В БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕЧИСЛЕНО 22,7 МЛН РУБЛЕЙ
11:24 18.10.2023
Налоговые инспекции Могилевской области за 9 месяцев 2023 года направили 1839 уведомлений на добровольную уплату налогов, из них 1450 – в адрес организаций, 389 – индивидуальным предпринимателям.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, по результатам исполнения направленных уведомлений были представлены налоговые декларации (расчеты) на добровольную уплату налоговых платежей в общей сумме 22,7 млн рублей, в том числе организациями 21,5 млн рублей и индивидуальными предпринимателями 1,2 млн рублей.
Кроме того, на 13,4 млн рублей уменьшена разница заявленных к зачету либо возврату из бюджета сумм налога на добавленную стоимость (НДС).
Основными причинами корректировки налоговых обязательств плательщиками являлись занижение налоговой базы по НДС, в том числе при импорте товаров из Российской Федерации, завышение размера налоговых вычетов по НДС, занижение прибыли к налогообложению и суммы налога на прибыль от реализации товаров (работ, услуг).
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