Налоговые инспекции Могилевской области за 9 месяцев 2023 года направили 1839 уведомлений на добровольную уплату налогов, из них 1450 – в адрес организаций, 389 – индивидуальным предпринимателям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, по результатам исполнения направленных уведомлений были представлены налоговые декларации (расчеты) на добровольную уплату налоговых платежей в общей сумме 22,7 млн рублей, в том числе организациями 21,5 млн рублей и индивидуальными предпринимателями 1,2 млн рублей.

Кроме того, на 13,4 млн рублей уменьшена разница заявленных к зачету либо возврату из бюджета сумм налога на добавленную стоимость (НДС).

Основными причинами корректировки налоговых обязательств плательщиками являлись занижение налоговой базы по НДС, в том числе при импорте товаров из Российской Федерации, завышение размера налоговых вычетов по НДС, занижение прибыли к налогообложению и суммы налога на прибыль от реализации товаров (работ, услуг).