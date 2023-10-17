Госпогранкомитет Беларуси продолжает фиксировать растущую очередь грузовиков на въезд в Литву.

Как сообщает ведомство, наиболее загруженный маршрут в страны ЕС по-прежнему проходит через пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог) — по состоянию на 10:00 в очереди находилось 720 большегрузов.

В общей сложности въезда в Литву ожидают около 1500 грузовиков.

«Несмотря на усугубляющуюся ситуацию, литовские контрольные службы за сутки оформили 30% фур от нормы», - утверждает ГПК.

Через латвийский пункт пропуска Патерниеки (Григоровщина) в ЕС проследовало 45% фур от нормы. Через польский погранпереход Кукурыки (Козловичи) — 70%.

В настоящее время очереди легкового транспорта фиксируются перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) и литовскими — Мядининкай (Каменный Лог), Лаворишкес (Котловка) и Райгардас (Привалка).